Греф назвал справедливым и достижимым курс на уровне 80-85 рублей за доллар

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал справедливым и достижимым курс российской валюты на уровне 80-85 рублей за доллар. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля - мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть, примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня. И я думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождении механизма регулирования этой ситуации мы выйдем примерно на такие уровни", - сказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме глава "Сбера" также сообщил, что на курс рубля давят спекулянты, меры борьбы с этим прорабатываются.

Рубль по итогам торгов 12 сентября повысился к доллару - доллар на закрытии торгов стоил 94,94 рубля (-0,15%). Юань завершил торги на отметке 12,99 рубля, евро - 101,96 рубля, следует из данных Мосбиржи.