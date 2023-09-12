12 сентября, 18:10
Санкции в отношении России

Bloomberg: ЕС пока не намерен снимать санкции с сооснователя "Яндекса"

По информации источников агентства, рестрикции против Аркадия Воложа будут действовать по меньшей мере еще полгода

ТАСС, 12 сентября. Европейский союз (ЕС) пока не намерен отменять действие санкций, введенных в отношении сооснователя компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По данным его источников, рестрикции против Воложа будут действовать по меньшей мере еще полгода.

В то же время из санкционного списка ЕС будут исключены предприниматели Григорий Березкин и Фархад Ахмедов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз не будет продлевать действие санкций в отношении Березкина и Ахмедова, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Действие ограничительных мер истекает 15 сентября.

В августе британская газета Financial Times сообщила, что Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков.

Волож покинул пост гендиректора "Яндекса" и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря того же года он попрощался с сотрудниками, в пресс-службе компании ТАСС сообщили, что Волож не останется в "Яндексе" даже на позиции внешнего консультанта. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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