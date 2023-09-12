В Совфеде видят потенциал к развитию экспорта собственного ПО

Часть разработок уже готова предложить на экспорт, отметил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия развивает свое промышленное программное обеспечение, часть разработок уже готова предложить на экспорт. Об этом сказал ТАСС на полях Восточного экономического форума зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Мы - поставщик интеллектуального продукта на мировой рынок. Говорим [об этом] предметно с нашими разработчиками программного обеспечения. В том числе, это промышленное программное обеспечение. И то, что у нас есть, мы готовы предложить на экспорт", - сказал он. Долгов отметил, что у Росси уже есть "определенные наработки" в области программно-аппаратных комплексов. "То, чего не было еще несколько лет назад, сейчас не только есть, но мы уже что-то готовы из этого предлагать, и уже это востребовано на мировых рынках, в дружественных нам странах", - отметил Долгов.

Западный мир, по словам сенатора, традиционно рассматривает Россию в качестве сырьевого придатка, и предпочел бы закрепить навсегда за страной этот статус. Но санкции Запада подтолкнули Россию к изменению структуры своей экономики, а также к развороту в сторону стран Юга и Востока. Точно так же, по мнению Долгова, попытки Запада купировать доступ к критически важным товарам, таким как полупроводники или продукция микроэлектроники, наоборот, придаст стимул к получению Россией технологического суверенитета в этом направлении.

Действующий прежде статус сырьевой страны, от которого Россия сегодня отказывается, по мнению сенатора лишал страну развития. "Мы свои стратегические ресурсы отдавали за не такие огромные деньги <...> И эти деньги тратили на то, чтобы покупать на том же Западе технологичную продукцию", - посетовал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.