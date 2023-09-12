iPhone 15 и другие гаджеты Apple оснастят разъемом USB-C

Он придет на смену Lightning

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Новая линейка iPhone 15 будет оснащаться разъемом USB-C, который придет на смену собственному разъему Lightning, новый разъем станет универсальным для всех устройств Apple.

"USB-C стал общепринятым стандартом, так что мы оснащаем iPhone 15 разъемом USB-C", - сообщила компания на презентации, проходящей в Калифорнии. Помимо смартфона, новый разъем будет применяться для AirPods и других гаджетов компании. "Теперь с помощью одного кабеля можно заряжать Mac, iPad, iPhone и даже AirPods", - отметили в Apple.

У новых iPhone останется возможность использования беспроводной зарядки MagSafe.

В прошлом году Европарламент одобрил проект закона об унификации зарядных устройств, продаваемых на территории Евросоюза. Согласно заявлению, к концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C. С весны 2026 года данное обязательство будет распространяться на ноутбуки. Отмечалось, что потребителям больше не понадобится приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке электронного девайса, поскольку можно будет использовать универсальную зарядку.