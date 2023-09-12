МЭР ожидает сальдо счета текущих операций России в 2023 году на уровне $74,4 млрд

В 2024 году оно прогнозируется на уровне $80,7 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает сальдо счета текущих операций России на уровне $74,4 млрд в 2023 году. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, который есть в распоряжении ТАСС.

В 2024 году, как прогнозируется, сальдо ожидается на уровне $80,7 млрд, в 2025 году - $77,8, а в 2026 году - $80,8 млрд.

В апреле Минэкономразвития в "Основных параметрах сценарных условий на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" прогнозировало в 2023 г. снижение сальдо счета текущих операций до $86,8 млрд против $233 млрд в 2022 году. На 2024 год ожидалось снижение до $81 млрд, в 2025 году - до $73,6 млрд, в 2026 - до $63,6 млрд.