Минэкономразвития улучшило прогноз роста розничной торговли в 2023 году до 5,8%

В 2024 году он ожидается на уровне 3,6%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста розничной торговли в России в 2023 году с 5,3% до 5,8%. Об этом говорится в материалах министерства и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 годы и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Рост оборота розничной торговли в 2023 году ожидается на уровне 5,8%, в 2024 году - 3,6%, в 2025-2026 годах - 3,4% и 3,5% соответственно", - говорится в материалах.

Представитель Минэкономразвития отметил, что ведомство закладывает достаточно уверенное восстановление оборота розничной торговли и услуг в этом году. "За счет чего будет обеспечен рост потребительского спроса? Прежде всего за счет роста доходов населения. По этому году, несмотря на повышенный уровень инфляции, реальный рост денежных доходов мы ожидаем около 4%. Это достаточно большая цифра. Такой устойчивый рост доходов мы закладываем на всем прогнозном горизонте", - сказал журналистам представитель министерства.