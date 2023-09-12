Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах

Они не дают никакой доходности, заявил глава Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска - в том числе", - сказал он.

Греф отметил, что это, во-первых, рублевые облигации. "Сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции - в частности", - отметил он.