В Мурманской области направят еще более 8 млрд рублей на социальные статьи бюджета

В пресс-службе Минфина региона сообщили, что общий объем доходов областного бюджета составит 115,5 млрд рублей

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Мурманской области увеличены на 8,1%, до 115,5 млрд рублей, расходы - на 6,5%, до 126,4 млрд рублей. Дополнительные средства направят на социальные статьи, такие поправки утвердили во вторник депутаты Мурманской областной думы, сообщила пресс-служба Минфина области.

"В результате корректировки общий объем доходов областного бюджета на текущий год увеличится на 8,1% (или на 8,643 млрд) и составит 115,5 млрд рублей. Общий объем расходов вырастет на 6,5% (или на 7,723 млрд) и составит 126,4 млрд рублей <…>. Предусмотрено увеличение прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов, индексация с 1 октября оплаты труда бюджетников и социальных выплат гражданам", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, исполнение областного бюджета прогнозируется с меньшим, чем утверждено в действующем законе, дефицитом - в объеме 10,9 млрд рублей. Верхний предел государственного долга области на 1 января 2024 года также снизится на 3,1 млрд рублей и составит 29,9 млрд рублей. При этом долговая нагрузка уменьшится с утвержденных ранее 32% до 30% от собственных доходов региона.

Значительно увеличен объем средств на здравоохранение - на 1,7 млрд рублей, на образование - на 1,5 млрд рублей, сообщило министерство информационной политики области. В сфере здравоохранения направят дополнительные средства на приобретение лекарств, оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В сфере образования предусмотрены средства на ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, на организацию бесплатного горячего питания детей участников спецоперации в начальных школах и на выплаты работникам сферы образования. Дополнительные средства выделят на ремонт дворовых проездов, капитальные ремонты многоквартирных домов, в том числе по программе реновации закрытых административных территорий.

Бюджет Мурманской области на 2023 год изначально был утвержден с дефицитом в 11,8 млрд рублей, доходы составили 106,857 млрд рублей, расходы - 118,677 млрд рублей.