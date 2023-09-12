Дерипаска считает, что России сейчас дается глобальный шанс, как в 1990-е годы

По словам предпринимателя, РФ с помощью увеличения спроса в Азии и Африке может получить дополнительные возможности для сбыта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает, что у России сейчас есть "глобальный шанс", как в 1990-е годы, и страна с помощью увеличения спроса в Азии и Африке может получить дополнительные возможности для сбыта.

Предприниматель считает, что сейчас стране дается глобальный шанс, такой же, как и в 1990-е годы. "Мы сейчас имеем ситуацию, когда население в Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай - 1,3 млрд, Индия - 1,5 млрд, Африка - почти 1 млрд. Это все растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок на этих рынках", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Спрос для России в этих странах и регионах обеспечен, считает Дерипаска, отмечая высокую рождаемость. В следующие 10-12 лет население региона вырастет еще на миллиард, что откроет для российской экономики дополнительные возможности сбыта.

По мнению предпринимателя, сейчас стране нужно делать ставку на частный свободный бизнес, рыночную экономику, конкуренцию, открытость.