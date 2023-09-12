МЭР улучшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2023 году до 6%

В 2024 году рост инвестиций ожидается на уровне 2,3%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2023 году с 0,5% до 6%. Об этом говорится в материалах министерства и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов (документ есть в распоряжении ТАСС).

"В 2023 году рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 6%, в 2024 году - 2,3%, в 2025-2026 годах - 3%", - отмечается в документе.

"Что касается общих источников роста. По инвестициям видим очень хорошие цифры за первое полугодие этого года. Соответственно по году мы ожидаем рост инвестиций около 6% и, соответственно, 2024-2026 годах в пределах 3% инвестиционный рост. При этом мы закладываем, что роль инвестиций за счет собственных средств будет постепенно увеличиваться. Но опять же по второму кварталу мы это видим. Бюджет продолжит оказывать поддержку, но не будет единственным источником инвестиционного роста", - сказал журналистам представитель Минэкономразвития.