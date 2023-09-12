Минэкономики Абхазии считает ситуацию с топливом сложной, но не кризисной

На нефтебазах республики достаточно запаса бензина и дизтоплива, отметили в ведомстве

СУХУМ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экономики Абхазии расценивает ситуацию на топливном рынке республики как тяжелую, но не кризисную, на нефтебазах республики достаточно запаса бензина и дизтоплива. Об этом говорится в комментарии Минэкономики Абхазии, опубликованном на сайте ведомства.

С начала весны в Абхазии цена на бензин повысилась более чем на 20 рублей, что повлекло за собой повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Однако перебоев с топливом, в том числе во время пика курортного сезона в июле-августе, в республике не возникло. На стоимость топлива повлияло повышение биржевых индексов на реализацию нефтепродуктов как внутри России, так и на экспорт. Нефтепродукты в республику завозятся из России.

"Расцениваем ситуацию, складывающуюся в Абхазии, как тяжелую, но не кризисную. По данным на 12 сентября, на нефтебазах Абхазии хранится 2 624 тонны дизельного топлива и 3 510 тонн бензина. 3 067 тонн бензина, по данным участников топливного рынка Абхазии, оплачено, отгружено и находится в пути", - говорится в комментарии.