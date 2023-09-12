В Венгрии заявили о стремлении аграрных компаний с Украины к доминированию на рынках ЕС

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь отметил, что если Брюссель не продлит эмбарго на импорт украинского зерна, то Будапешт сделает это в одностороннем порядке

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Крупные компании аграрного сектора Украины, принадлежащие международному капиталу, стремятся не к продаже своей продукции нуждающимся странам Азии и Африки, а к доминированию на рынках Евросоюза. Такое мнение выразил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи в Братиславе со своим словацким коллегой Йозефом Берешем.

Они обсудили необходимость продления до конца года истекающего 15 сентября запрета Еврокомиссии на импорт зерна с Украины. Надь отметил, что если Брюссель не продлит эмбарго, то Венгрия сделает это в одностороннем порядке. "При необходимости мы сохраним запрет на импорт с помощью национальных мер, с которыми также согласился словацкий министр", - заявил руководитель венгерского Минсельхоза.

Как сообщила на своем сайте пресс-служба этого ведомства, Надь также обратил внимание, что "целью крупных украинских сельскохозяйственных компаний, принадлежащих международному капиталу, теперь уже является не продажа своей продукции в страны третьего мира, а доминирование на рынках ЕС, что вызовет серьезные проблемы у фермеров не только приграничных стран, но и всех других государств - членов ЕС".

Предложения Венгрии

Министр заявил, что Венгрия призывает другие страны Евросоюза "не упускать из виду первоначальную цель коридоров солидарности, которая заключается в содействии экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в нуждающиеся страны". "Необходимо вернуть украинское зерно на его традиционные экспортные рынки, поэтому нашей главной целью остается облегчение транзита. Для этого Венгрия предоставит средства на развитие железнодорожной сети широкой и стандартной колеи вблизи венгерско-украинской границы и на увеличение перевалочных мощностей для облегчения транспортировки сельскохозяйственной продукции", - сообщил Надь.

Он напомнил, что Словакия сталкивается с такими же проблемами, как и Венгрия: "склады переполнены, сбор урожая подсолнечника и кукурузы только начинается, а рынок сбыта зерна остановился". Министр также подтвердил, что Венгрия предлагает Евросоюзу субсидировать транзитные перевозки украинского зерна по территории стран содружества на целевые рынки сбыта. "Продление запрета на импорт зерна наряду с транзитной помощью помогло бы справиться с трудностями", - считает Надь.

Переговоры в Румынии и Болгарии

Ранее в тот же день он побывал в Бухаресте и Софии, где обсудил продление запрета на импорт украинского зерна с коллегами из Румынии и Болгарии. Кроме того, правительство Польши приняло постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает действие эмбарго, введенного Еврокомиссией.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, поступавшего на их рынки по демпинговым ценам. Решение по этому вопросу в Брюсселе пока не принято.