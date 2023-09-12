BP подтвердила отставку исполнительного директора

Как уточнили в компании, поводом для отставки Бернарда Луни стало корпоративное расследование его взаимоотношений с подчиненными

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни объявил об уходе со своего поста.

"BP объявляет, что Бернард Луни оповестил компанию о своем немедленном уходе с поста исполнительного директора. Финансовый директор компании Мюррей Очинклосс будет исполнять обязанности исполнительного директора на временной основе", - говорится в заявлении BP.

В компании уточнили, что поводом для отставки стало корпоративное расследование взаимоотношений Луни с подчиненными. "В мае 2022 года совет директоров при поддержке внешнего юрисконсульта получил и рассмотрел обвинения относительно личных отношений Луни с коллегами по компании. Информация поступила из анонимного источника. В ходе проверки Луни частично раскрыл информацию о своих давних отношениях с коллегами, которые касались периода, когда он не был исполнительным директором. Нарушений кодекса деловой этики компании не было выявлено", - говорится в заявлении.

"Однако совет попросил Луни [более подробно] раскрыть информацию о прошлых личных отношениях и получил на это согласие, а также заверения в [примерном] поведении в будущем. Недавно были получены новые обвинения аналогичного характера, после чего компания немедленно начала расследование при поддержке внешнего юрисконсульта. Этот процесс продолжается. Луни сегодня сообщил компании, что теперь он признает, что не был полностью откровенен в предыдущих утверждениях. Он не предоставил подробностей обо всех отношениях и признает, что был обязан раскрыть более полную информацию", - заявили в BP.

В компании подчеркнули, что придерживаются определенных нравственных стандартов, в связи с чем совет директоров "ожидает от всех поведения в соответствии с этими ценностями". "Все руководители должны служить примером и руководствоваться здравым смыслом, чтобы завоевать уважение остальных", - добавили в BP. В компании уточнили, что "никаких решений относительно выплаты вознаграждения Луни пока не принято".

Во вторник газета Financial Times сообщила о предстоящей отставке 53-летнего Луни. Ирландский топ-менеджер возглавил BP в 2020 году. Он поступил на работу в компанию в 1991 году.