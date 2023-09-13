Reuters: вернувшаяся из КНР глава Минторга США встретится с главами американских компаний

По данным агентства, встреча состоится в течение недели

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо, около двух недель назад вернувшаяся из Китая, встретится с руководителями крупнейших американских компаний. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, встреча состоится в течение недели. Как напоминает агентство, похожие переговоры глава американского Минторга вела и накануне своей поездки в Пекин. Тогда она смогла обсудить проблемы, с которыми сталкивается американский бизнес в КНР, с более 100 руководителями ведущих компаний США.

Раймондо 28-30 августа посещала Китай, где провела консультации с официальными лицами и представителями делового сообщества КНР. На этих переговорах стороны обсуждали вопросы коммерческих отношений США и Китая и проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также области потенциального сотрудничества. Во время данного визита Вашингтон и Пекин договорились о формировании специальной межправительственной рабочей группы для согласования и решения торгово-экономических вопросов. Раймондо также заявила об учреждении трех каналов связи: для обсуждения экспортного контроля, коммерческих вопросов и коммерческой тайны.