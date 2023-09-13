Эксперты ожидают укрепления рубля до отметки 90 рублей за $1

Аналитики уточнили, что пока не стоит рассчитывать на укрепление российской валюты до 85 рублей за $1

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Рубль имеет возможность для укрепления, считают опрошенные ТАСС аналитики. По их мнению, российская валюта может укрепиться до 90 рублей за $1, однако о дальнейшем росте говорить пока преждевременно.

Постепенному укреплению будут способствовать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ (заседание по ключевой ставке запланировано на 15 сентября) и наблюдающийся с конца июня рост цен на нефть Brent до $90 за баррель. Это компенсирует спад добычи в России, кроме того, дисконт по российским сортам к Brent снижается, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин. Положительная динамика нефти позволит улучшить ситуацию с экспортом, считают специалисты.

Повышение ставки в свою очередь снизит спрос на импорт, повысив склонность граждан к сбереженим. "Повышение нормы сбережения снизит совокупный спрос в экономике и будет способствовать более медленному росту цен и более растянутому во времени эффекту переноса рубля в инфляцию. Более того, снижение совокупного спроса снизит спрос на импортные товары, что будет способствовать более высокому сальдо текущего счета и окажет положительное влияние на курс рубля", - прокомментировал старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

Специалисты напомнили, что в нынешних условиях движение ключевой ставки ограниченно влияет на валюту. "Ранее подъем ключевой ставки помогал сдерживать отток капитала и повышал привлекательность рублевых активов для западных инвесторов. Сейчас в условиях ограничений по движению капитала эту функцию ключевая ставка выполнять перестала, поэтому ее повышение будет оказывать лишь ограниченную поддержку рублю", - пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

Тем не менее, "курс рубля уже привлек внимание и ЦБ РФ, и правительства", поэтому дальнейшее его ослабление будет провоцировать жесткую реакцию, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. Например, могут быть возобновлены ограничения на движение капитала и усилен контроль за финансовыми потоками экспортеров, предположил он.

Кроме того, поддержку рублю должно оказать увеличение продажи валюты ЦБ с 14 сентября. Предполагается, что данный объем возрастет примерно в 10 раз - до 21,4 млрд рублей в день. "Такой объем существенен для рынка, ведь среднедневной оборот торгов в паре юань - рубль с расчетами завтра и сегодня составляет около 115 млрд рублей", - сказал аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Прогноз на ближайшее время

В ближайшую неделю пара доллар - рубль найдет поддержку в районе 92 рублей, считают в ФГ "Финам", в "БКС мир инвестиций" считают, что в ближайшей перспективе доллар может вернуться к 90 рублям. В "Финаме" также напомнили, что весной 2024 года в России пройдут президентские выборы, а "перед ними курс рубля, как правило, ведет себя стабильно, либо укрепляется".

Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что потенциал укрепления российской валюты в паре с долларом ограничен планкой в 90 рублей. Причиной тому - сохраняющиеся проблемы в платежном балансе с точки зрения сложностей с возвратом экспортной выручки и притока "токсичной" валюты, а также структурного ухудшения финансового счета и оттока капитала через импорт. "Все вместе это не позволит рублю закрепиться на уровне 85 рубдей за доллар, хотя краткосрочные движения на рынке могут быть крайне волатильными и широкими", - отметили в ИК "Велес капитал".

По мнению аналитика "Цифра брокер" Даниил Болотских, чтобы увидеть значения в 85 руб., России необходимо восстановление объемов экспорта. "Однако, по последнему решению, РФ сократит экспорт нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года. Также по среднесрочному прогнозу ЦБ от июля, по итогу года экспорт сузится год к году на 30%, до $414 млрд, поэтому говорить об укреплении до 85 рублей преждевременно", - пояснил эксперт.