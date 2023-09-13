"Почта России" откроет компанию в ОАЭ на фоне кратного роста обмена почтой

Также гендиректор Михаил Волков добавил, что для открытия представительства рассматриваются и другие страны

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Почта России" - федеральный почтовый оператор - работает над открытием компании в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума генеральный директор компании Михаил Волков. Рассматриваются и другие страны, добавил он.

Глава компании напомнил, что приглашенные в объединение БРИКС страны за последнее время рекордно нарастили обмен почтой с Россией - более чем на 80%, и в списке выделяются ОАЭ с кратным ростом. "Сейчас мы работаем над открытием компании в Дубае, в ОАЭ, а также рассматриваем и другие страны. Мы как логисты идем за спросом, за клиентами, ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения", - сказал Волков.

В 2018 году "Почта России" открыла в Российском доме науки и культуры в Берлине свой первый заграничный филиал. В 2019 году стало известно, что почтовая компания завершила регистрацию дочерней организации RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. на территории Китая - в городе Шэньчжэнь. Тогда 90% международных отправлений "Почты" приходились именно на Китай.

"Почта" старается не прерывать обмен отправлениями, и на сегодня только шесть стран прекратили с Россией почтовое сообщение. Гендиректор почтового оператора убежден, что "период охлаждения" пройдет, и отношения - как политические, так и экономические - восстановятся. "Именно поэтому мы оставляем в Германии наш офис, ведем контакты с нашими коллегами. Объемы доставки, конечно, несколько сократились, но и не обнулились", - отметил он.

Вместе с тем Волков добавил, что для осуществления деятельности не обязательно иметь представительство: сейчас "Почта" взаимодействует с более чем 130 странами по всему миру. Но, например, в Китае, на долю которого приходится 96% международных отправлений, требуется большая представленность для более оперативного решения вопросов. "Со стороны российского бизнеса, например, есть значительный интерес к Турции. По мере того, как будут расти товарообороты и активность экспортно-импортных отношений, мы будем принимать соответствующие решения", - сообщил глава "Почты России".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.