В Приморье заявили о необходимости объединения распределенных энергомощностей

По словам зампредседателя правительства края Елены Пархоменко, нужны новые транзиты и трансформаторные мощности для распределения электроэнергии по потребителям

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Приморский край нуждается в объединении энергомощностей, которые сейчас распределены, из-за чего юг края является энергодефицитным. Об этом сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко.

"У нас есть проблема номер один, в распределенной мощности. У нас юг Приморья энергодефицитен, <...> нужно строить новые транзиты, новые трансформаторные мощности для распределения электроэнергии по различным потребителям", - сказала Пархоменко.

Она отметила, что эта проблема обостряется с появлением новых пятен застройки. Власти принимают решение о том, чтобы направить средства инфраструктурных бюджетных кредитов на решение этой проблемы, около 1 млрд рублей предусмотрено совместно с Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК) на строительство новой трансформаторной подстанции и сетей. Также планируется привлечь субсидии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на строительство новых трансформаторных подстанций в Находке, также совместно с ДРСК.

Модернизация мощностей

"Безусловно, здесь нельзя не сказать о том, что все генерирующие мощности сейчас, это все наши теплоэлектростанции в Приморье, они все находятся в проекте модернизации и повышения надежности. <...> Приморская ГРЭС, самая крупная теплоэлектростанция ПримГРЭС, она тоже в активной модернизации уже, несколько турбогенераторов модернизировано и эта модернизация продолжается", - сказала собеседница.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил ТАСС, что в ближайшие пять лет планируется реализовать ряд крупных проектов по модернизации генерирующих станций, строительству линий электропередачи для транспортировки мощностей в южную часть края. "Нам необходимо укреплять, во-первых, сети, что имеет большое значение, мы с "Русгидро" и министерством энергетики провели такую большую работу, <...> которая позволила нам стабилизировать работу и в Артеме, и большая работа ведется в Надеждинском районе, по другим населенным пунктам, которые постоянно страдали от природных катаклизмов. Сейчас эту работу нужно выстроить с "Оборонэнерго", потому что ряд сетей находится в их подчинении", - сказал Кожемяко.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, поручил правительству совместно с крупными энергокомпаниями подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на срок до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности дальневосточных территорий страны

.VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.