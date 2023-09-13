Глава "Почты России": рынок принял инициативу о сборе с маркетплейсов в пользу компании

Михаил Волков сообщил, что сейчас законопроект проходит обсуждение на площадке правительства

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий введение оборотного платежа в пользу "Почты России" с компаний, работающих в сфере электронной торговли, нашел понимание среди нескольких крупных участников рынка. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава "Почты России" Михаил Волков.

Он выделил то, что прежде всего речь идет не о поддержке почтового оператора как компании, а о предоставлении равного доступа гражданам к базовым сервисам - в этот список входят, в частности, логистика и связь. "Сейчас законопроект проходит активное обсуждение на площадке правительства в том числе с ключевыми игроками. Кстати, ряд крупных компаний рынка с пониманием относятся к этой инициативе", - поделился Волков.

Говоря о своем прогнозе в 24-25 млрд рублей в год сбора с интернет-ретейлеров, глава "Почты России" в интервью уточнил, что цифра может "варьироваться в зависимости от принятых решений". "Мы в любом случае примем любое решение государства, так как 100%-ный акционер "Почты" - это само государство", - заключил Волков.

Отраслевой сбор с маркетплейсов

Еще весной глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что законопроект о платеже уже внесен и согласовывается. Министр отмечал в целом необходимость его разработки для компенсации "Почте" оказания социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна.

Позднее в Ассоциации участников рынка электронной коммерции посчитали, что введение отраслевого сбора приведет к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками, вследствие чего произойдет рост цен на товары и снижение их доступности.

В начале сентября крупнейшие российские компании в сфере интернет-торговли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором перечислили риски в случае введения оборотного платежа в пользу "Почты России" - включая возможный рост цен на товары. Вместо введения новых требований бизнес предлагает обсудить с "Почтой России" комплекс согласованных действий.

Обращение подписали, в частности, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор ООО "Интернет решения" (Ozon) Александр Гейль, гендиректор Lamoda Максим Гришаков, гендиректор ООО "МВМ" (группа "М.Видео - Эльдорадо") Билан Ужахов, гендиректор "Ситилинка" Александр Лозовский и другие.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:00 мск.