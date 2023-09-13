В Хабаровском крае появится кластер по сборке автобусов для регионов Дальнего Востока

Как сообщил гендиректор ООО "Дальневосточный автокластер" Алексей Бакулин, собирать планируют несколько типов транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Автомобильный кластер, где будут собирать автобусы для пассажирских перевозок на Дальнем Востоке, будет запущен в 2024 году в Хабаровском крае на территории опережающего развития "Хабаровск". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Дальневосточный автокластер" Алексей Бакулин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Строительство автокластера, включающего сборочное производство автобусов и электротранспорта для локального рынка Дальнего Востока и некоторых платформ для использования в европейской части страны, запланировано в Хабаровском крае. Мы запустим производство в следующем году, и первый этап будет закончен в течение двух лет. Мы оцениваем локальный рынок Дальнего Востока в 400-500 единиц техники [в год] и мы готовы закрыть эту потребность местным производством. Это будут автобусы для муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных перевозок, их будет несколько типов", - сказал Бакулин.

Он уточнил, что собирать в Хабаровске будут 12-метровые, 9-метровые и сочлененные автобусы длиной 18 м, в которых обязательно будут кондиционеры, низкий пол, все необходимые пассажиру сервисы, а также устройства, обеспечивающие безопасность перевозок. "Мы планируем, что рядом с ключевым сборщиком автобусов появятся и производительные компании. <...> Мы всех приглашаем сюда, чтобы они могли разместиться в нашем кластере. Мы будем предоставлять площади, возможности и базовые контракты, с которыми можно развиваться", - обозначил собеседник агентства.

Предприятия, вошедшие в кластер, будут также собирать электробусы и троллейбусы. Работать на производствах будут около 500 человек высокой квалификации. "Мы планируем фокусироваться на местных кадрах, но я считаю, что сегодня Дальний Восток становится привлекательным и желанным для переезда, и мы приглашаем специалистов со всей России. Люди, которые будут работать у нас, получат не только комфортные, но и очень привлекательные условия", - добавил директор автокластера.

Он уточнил, что ведется постоянная работа с региональными властями. "Мы планируем подписание офсетных контрактов, которые подразумевают, что мы разместим производство, а Хабаровский край разместит определенное количество производственных комплексов, обеспечит заказы, что очень важно. И это серьезная поддержка не на словах, а на деле. Также мы начинаем работать с регионами Дальнего Востока, у нас уже [есть] крупная поставка в Республику Бурятия, сейчас мы начинаем поставку - у нас первые контракты - с Якутией и активно обсуждаем поставку первых машин для Хабаровского края", - разъяснил Бакулин.

Он отметил, что в каждом из регионов Дальнего Востока есть свои климатические особенности, которые необходимо учитывать. "Поэтому здесь должен быть мозговой центр, который будет работать над адаптацией моделей отечественных автобусов для текущей эксплуатации и, самое главное, будущей сервисной поддержки, чтобы дальневосточные жители абсолютно не заметили разницы. Мы понимаем, что здесь очень привыкли к азиатской технике, все хотят видеть то, что здесь есть, потому что это привычно. Мы будем стараться не ломать это, а замещать лучшими образцами, чтобы показать иной уровень техники, это наша задача, иначе мы не видим успеха на этом рынке", - сказал он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.