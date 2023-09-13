В Минвостокразвития сообщили о росте пассажиропотока на Дальнем Востоке

Как сообщили в ведомстве, ежегодно он вырастает на 40%

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Дальнем Востоке ежегодно растет на 40%. Такие темпы позволят достичь поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по увеличению пассажиропотока на внутренних рейсах Дальнего Востока не менее чем до 4 млн человек в год к 2030 году, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Из года в год мы прирастаем. Текущий темп прироста [пассажиропотока на Дальнем Востоке] - 40% за 12 месяцев. Если так из года в год расти по 40%, то, конечно, мы достигнем этой цифры (4 млн человек пассажиропотока)", - сказал Чекунков.

Министр напомнил, что в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время начнется производство легкомоторного самолета "Байкал", полностью встал на крыло отечественный самолет Sukhoi Superjet, развивается вертолетный парк.

"Мы практически за 10 лет <…> обновили либо начали обновление всех аэропортов Дальнего Востока", - добавил глава Минвостокразвития.

Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.