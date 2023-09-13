Мостуризм сообщил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть

Оборот заведений за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов в первом полугодии 2023 года на 36% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные комитета по туризму Москвы.

При этом оборот ресторанов, баров и кафе вырос на 27% год к году и составил 294 млрд рублей. Средний чек за январь - июнь 2023 года в заведениях Москвы составил 1,3 тыс. рублей, туристы по итогам первого полугодия в среднем тратили 1,7 тыc. рублей, отмечает издание.

Как сообщил Мостуризм, в 2022 году траты туристов также были выше трат москвичей. Так, жители других регионов России в массовых заведениях потратили на 50% больше, в ресторанах высокого класса на 10-15%. Расходы туристов в ресторанах в прошлом году даже превысили показатели доковидного 2019 года, отмечает комитет. Однако основная часть посетителей в 2022 году - жители Москвы. На долю туристов пришлось только 13% походов в заведения столицы.