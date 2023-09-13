Реализация мастер-плана Якутска оценили в более чем 500 млрд рублей

На эти цели из республиканского и муниципального бюджетов планируют привлечь около 90 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска оценивают объем средств, необходимых на реализацию мастер-плана города, в более чем 500 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава города Евгений Григорьев.

"Общая потребность [реализации] мастер-плана - 558 млрд рублей. Из них мы рассчитываем получить федеральное финансирование по разным инструментам порядка 280 млрд рублей до 2032 года", - сказал Григорьев.

Он добавил, что планируется привлечь около 90 млрд рублей из республиканского и муниципального бюджетов. "Остальная часть - вложения частных инвесторов", - добавил глава города.

В Якутии был принят указ о развитии столицы республики на период до 2032 года. Так, к своему 400-летию в 2032 году Якутск должен стать лучшим городом на вечной мерзлоте.

В ходе деловой программы ВЭФ был презентован план развития Якутска на основе мастер-плана города. Якутск является самым крупным городом, построенным на многолетней мерзлоте, и одним из самых быстрорастущих на Дальнем Востоке.

В основе мастер-плана - сохранение роста численности городского населения и появление новых экономических возможностей с точки зрения реализации проектов креативной экономики. В мастер-план вошли проект строительства мостового перехода через реку Лену, первый на Дальнем Востоке многофункциональный кинопавильон полного цикла, Арктический центр эпоса и искусств, межвузовский кампус и др. Также в мастер-плане предусмотрено расселение из аварийного жилья, строительство соцобъектов, развитие промышленных производств, реконструкция терминала столичного аэропорта и развитие исторической части города.