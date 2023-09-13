"Известия": неравенство зарплат в России сократилось до уровня 2019 года

Самое большое расхождение в доходах зафиксировано в Москве, Астраханской области и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году сократилась до минимума с 2019 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Как сообщает газета, 20% получающих самые низкие зарплаты граждан зарабатывают в среднем 22,7 тыс. рублей, а 20% наиболее высокооплачиваемых кадров - 173 тыс. рублей. В 2023 году разница в этих показателях составляет 7,67 раза, следует из данных аналитического агентства.

Отмечается, что самое большое неравенство в доходах зафиксировано в Москве - в 9,3 раза (36,7 тыс. против 339,9 тыс. рублей). В Астраханской области зарплаты разнятся в 7 раз, в Санкт-Петербурге в 6,8 раза, в Подмосковье в 6,5 раза, в Амурской области в 6,2 раза.

"За прошедшие два года номинальные заработки наименее оплачиваемой пятой части сотрудников выросли на 30%. У верхней же прослойки рост был меньше - 27%. Общестрановой фонд оплаты труда сейчас распределяется следующим образом: беднейшие 20% работников получают 6,2% всех денег, в то время как верхней когорте достается 47,9%", - приводит данные исследования газета.

В нем также уточняется, что наибольшее неравенство фиксируется в области информации и связи (разница в 11,4 раза), в сфере персональных услуг (в 11 раз), в финансах и страховании (в 10,5 раза). Как сообщили в FinExpertiza, минимальный разброс фиксируется в сельском хозяйстве (в 5,1 раза).

Исследование FinExpertiza основано на данных Росстата, которые служба публикует раз в два года. Как отметили в аналитическом агентстве, зарплатное неравенство постепенно снижалось с 9,03 раза в 2013 году до 7,71 раза вплоть до пандемии в 2019 году. В 2021 году на фоне восстановительного роста экономики показатель вырос до 7,9 раза.​