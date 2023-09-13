Внешнеторговый оборот Хабаровского края в 2023 году может достичь $4 млрд

По словам зампреда регионального правительства Виктора Калашникова, рост показателя к уровню 2022 года составит 3,1%

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый оборот Хабаровского края с зарубежными странами по итогам года может достичь $4 млрд. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"По оценке экспертов, в 2023 году внешнеторговый оборот края достигнет более $4 млрд, рост к уровню 2022 года составит 3,1%", - сказал Калашников. Регион стал экспортировать больше товаров и за прошлый год. Оборот края по итогам 2022 года вырос на 8,3%, в том числе за счет возобновившейся активности зарубежных партнеров из дружественных стран, отметил зампред. Увеличение же показателей краевого экспорта в 2023 году обусловлено переориентацией внешнеторговых потоков РФ с западного на восточное направление. Стабильный спрос отмечается на продукцию топливно-энергетического сектора, лесного комплекса и горнодобывающей промышленности. Поставляются в основном пиломатериалы, шпон, топливные гранулы, рыба и морепродукты, черные металлы, нефтепродукты и каменный уголь, а также золото в слитках.

"Хабаровский край гордится и экспортом продукции креативных индустрий. Сериал для детской аудитории о приключении рюкзачков "Спина к спине" уже стал популярен в Китае, Таиланде, Казахстане и странах MENA. Сейчас студия "Мечталет" готовит второй сезон для показа за границей. Центр поддержки экспорта Хабаровского края оказывает услугу по переводу текста мультфильма на иностранные языки", - сказал Калашников.

В настоящее время власти края работают над укреплением существующих, выстраиванием новых каналов взаимодействия с зарубежными странами. Ключевые позиции стран-партнеров во внешней торговле занимают Китай, Казахстан, Республика Корея. Отмечается наращивание объемов взаимной торговли с Малайзией, Индией, Индонезией, Республикой Беларусь, сказал зампред.

Вопросы развития торгово-экономической кооперации дальневосточных регионов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими обсуждаются на сессиях ВЭФ, объединенных темой "Международное сотрудничество в изменившемся мире".

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.