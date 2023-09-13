Глава ЕАО сообщил о реализации проектов с китайскими инвестициями на миллиарды рублей

Ростислав Гольдштейн уточнил, что в регионе ведут работы в сфере сельского хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, производства специализированной техники, тяжелой промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты с китайскими вложениями на десятки миллиардов рублей реализуются в Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В настоящее время работа ведется по проектам в сфере сельского хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, производства специализированной техники, тяжелой промышленности. Со стороны региона проектам оказывается поддержка по подбору производственных площадок, предоставление земли без торгов, преференциальные режимы ведения бизнеса, в том числе ТОР, сопровождение проектов по принципу "одного окна". В целом сегодня в работе находятся проекты с китайскими инвестициями на десятки миллиардов рублей. Уверен, такое партнерство принесет пользу иностранным инвесторам и придаст новый импульс социально-экономическому развитию Еврейской автономной области", - сказал Гольдштейн.

Губернатор добавил, что регион следует приоритетам и договоренностям, достигнутым президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с лидером КНР Си Цзиньпином в марте текущего года.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.