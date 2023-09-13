Титов предложил снять ограничения на экспорт монгольского дуба и маньчжурского ясеня из РФ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей подчеркнул, что лесопромышленники Приморского края не могу свободно продавать за рубеж значительную часть продукции из этих пород

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал снять ограничения на экспорт монгольского дуба и маньчжурского ясеня с территории России.

По его словам, лесопромышленники Приморского края сейчас сталкиваются с проблемой из-за бюрократического барьера, который не позволяет им продавать за рубеж значительную часть продукции из этих видов древесины. "Кроме того, что пора, наконец, убрать эту бюрократическую препону, назрела инициатива и об исключении из конвенции СИТЕС (Конвенция ООН о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - прим. ТАСС) дуба монгольского и ясеня маньчжурского", - отметил омбудсмен, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он напомнил, что с 2022 года в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина экспорт круглого леса из хвойных и твердолиственных пород был прекращен. "Владельцы предприятий создали новые мощности по выпуску пиломатериалов, шпона, мебельного щита, модернизировали существующие и в результате полностью перешли на экспорт переработанной продукции, - пояснил Титов. - Однако ситуация осложняется тем, что около 30% древесины, поставляемой ими на экспорт, - это продукция из дуба монгольского и ясеня маньчжурского".

В беседе с ТАСС Титов обратил внимание, что в 2013 году Минприроды России инициировало включение этих пород в СИТЕС по инициативе Всемирного фонда дикой природы. "В 2014 году заявка была удовлетворена. На тот момент Россия занимала лидирующее положение на китайском рынке лесоматериалов из древесины ценных твердолиственных пород с объемом экспорта дуба на уровне 30% и ясеня 62% от общих объемов потребления Китая", - рассказал он.

Титов отметил, что основными конкурентами России на рынке лесоматериалов ясеня в Китае являются страны Европы, на рынке лесоматериалов дуба - страны Европы и США. "При этом ни один из видов дуба и ясеня, используемых в этих странах для промышленной заготовки, не внесен в СИТЕС", - подчеркнул омбудсмен.

По его словам, сам СИТЕС никак не повлиял на нелегальную заготовку древесины. За период действия его ограничений правоохранительными органами были выявлены десятки фактов контрабанды дуба и ясеня объемом в десятки тысяч кубометров, "при этом все партии были обеспечены разрешениями СИТЕС".