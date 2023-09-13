Показатель детской бедности в США за год увеличился более чем в два раза

В 2022 году он достиг 12,4%, следует из данных Бюро переписи

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Дополнительный показатель детской бедности в Соединенных Штатах вырос с 5,2% в 2021 году до 12,4% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник главным статистическим ведомством США - Бюро переписи, которое входит в структуру министерства торговли.

"Дополнительный показатель бедности среди детей вырос с рекордного низких 5,2% в 2021 году до 12,4% в 2022 году", - говорится в докладе. При этом ведомство уточнило, что официально установленный правительством США уровень бедности среди граждан моложе 18 лет за прошедший год почти не изменился. При расчете дополнительного показателя бедности Бюро переписи учитывает также государственные программы малоимущим семьям и одиноким лицам.

"В 2022 году официальный уровень бедности в Соединенных Штатах был равен 11,5%, что статистически не отличается от [показателей] 2021 года. Второй год подряд ни уровень, ни число людей, официально проживающих ниже черты бедности, существенно не отличаются от данных прошлого года. Тем не менее дополнительный показатель бедности в 2022 году составил 12,4%, что на 4,6% выше, чем в 2021 году", - следует из документа.