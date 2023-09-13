"Яндекс Маркет" показал цены на новый iPhone 15 в России

Новый смартфон стоит более 200 тыс. рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Яндекс Маркет" раскрыл цену на один из вариантов нового iPhone 15 в России - пока она составляет почти 207 тыс. рублей, также ретейлер открывает предзаказ на версию Pro. Об этом свидетельствует скриншот с сайта маркетплейса, опубликованный в его блоге в соцсети X (ранее Twitter).

На скриншоте показан именно iPhone 15 Pro с размером памяти 256 ГБ. Цена на него - 206 990 рублей. Авторы публикации "Маркета" пишут, что они "будут первыми", и что 13 сентября открывается предзаказ на смартфон.

На сайтах ретейлеров Re:Store и "М.Видео" уже появились разделы, посвященные новому поколению девайсов корпорации, также убедился корреспондент ТАСС.

Новые смартфоны и другие гаджеты от Apple

Компания Apple во вторник представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15. Новая линейка смартфонов будет представлена двумя моделями с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно и в пяти цветах - темно-сером, белом, салатовом, желтом и розовом. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 Мп и процессорами A16, а также A17, эти чипы потребляют меньше энергии, чем их предшественники.

Рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.

Впервые корпус версий Pro и Pro Max смартфонов Apple будет изготавливаться из титана, как утверждают в компании, в производстве используется тот же сплав, который применяется в космической отрасли при создании марсоходов. Новый Pro Max будет легче своих предшественников.

Цены на стандартные версии новой линейки, а также на улучшенную версию iPhone Pro останется неизменной на уровне, $799, $899 и $999 соответственно, в свою очередь флагманская модель Pro Max подорожает на $100 по сравнению с прошлым поколением - гаджет с размером памяти 256 Гб будет продаваться по цене от $1 199. Предзаказ на новую линейку смартфонов можно будет оформить с пятницы, официальные продажи новых гаджетов стартуют 22 сентября.

Помимо этого, Apple представил новую серию "умных часов" iWatch девятого поколения, а также второе поколение модели iWatch Ultra. Они будут оснащаться новым процессором S9, что в числе прочего позволит улучшить функции голосового контроля, а также микрочипом U2, призванным повысить эффективность функций геолокации.