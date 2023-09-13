Господдержка строительства судов в ДФО увеличит объем их производства

Министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов считает, что для увеличения доли гражданской продукции необходимо субсидирование стоимости строительства гражданских судов на Дальнем Востоке в объеме не менее 20%

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Субсидирование строительства судов на дальневосточных верфях поможет сместить акцент заказов гражданских судов на верфи округа, сообщил ТАСС в рамках Восточного экономического форума министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов.

В Хабаровском крае действуют Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный завод, являющиеся значимыми в отрасли на Дальнем Востоке. Вопросы развития судостроения в регионе в условиях удлинения глобальных логистических цепочек обсуждались на сессиях форума, объединенных темой "Логистика перемен".

"Принимая во внимание опыт заводов в строительстве судов гражданского назначения, а также возможную государственную поддержку их строительства у предприятий есть потенциал в увеличении размещения заказов на дальневосточных верфях", - сказал Романов, отметив, что для увеличения доли гражданской продукции необходимо субсидирование стоимости строительства гражданских судов на Дальнем Востоке в объеме не менее 20%.

"Анализ информации о строящихся и уже построенных судах одного проекта на верфях западной части России и на Дальнем Востоке показывает, что их строительство на западных верфях обходится как минимум на 20% дешевле, чем на Дальнем Востоке", - пояснил министр. Разница в стоимости в первую очередь связана с более высокими затратами на транспортировку материалов и комплектующего оборудования, поскольку основная часть поставщиков расположена в западной части страны, а также обязанностью дальневосточных работодателей выплачивать сотрудникам надбавки, связанные с работой в специальных климатических условиях. Отсутствие такой субсидии, по словам собеседника агентства, не позволяет дальневосточным верфям быть конкурентоспособными по отношению к западным предприятиям. Соответствующий проект постановления правительства РФ находится на рассмотрении в Минпромторге России и Минфине России.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.