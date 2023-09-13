Грузоотправителям Приангарья увеличили объемы перевозки железной дорогой на восток

Как сообщил глава региона Приангарья Игорь Кобзев, региональным компаниям ежемесячно согласовывают необходимые объемы перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Ситуация с отправлением грузов из Иркутской области по железной дороге в восточном направлении улучшилась, производителям региона "Российские железные дороги" согласовывают необходимые объемы перевозки. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приангарья Игорь Кобзев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня я не вижу такого ажиотажа или тревожности у производителей, угледобывающих компаний. Правительству Иркутской области во взаимодействии с РЖД удалось стабилизовать ситуацию с вывозом грузов, в том числе угольных. Региональным компаниям ежемесячно согласовывают необходимые объемы перевозок. Так, за август на экспорт в восточном направлении отгружено 393 тыс. тонн угля, на сентябрь предварительно согласована отгрузка 536 тыс. тонн. В целом ситуация по сравнению с концом 2022 года - началом 2023 года улучшилась", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в сентябре 2022 года в восточном направлении из Иркутской области было вывезено всего 241 тыс. тонн угольной продукции, в октябре - 131 тыс. тонн. Кобзев добавил, что поставщики региона сейчас отправляют в восточном направлении грузов даже меньше, чем им согласовывает РЖД. По информации грузоотправителей, это связано со сложностями с поставками порожних вагонов транспортными компаниями, отказом покупателей в КНР от угольной продукции, поздним согласованием дополнительных планов отгрузки.

В 2022 году и начале 2023 года грузоотправители региона, в первую очередь угледобывающие компании и поставщики древесины, столкнулись с ограничением на перевозку по железной дороге в восточном направлении из-за дефицита мощности инфраструктуры. Им согласовывали низкие объемы перевозок. Снижение доли погрузки ставило под угрозу стабильную работу угледобывающих компаний Приангарья

Губернатор Приангарья направлял обращение в правительство РФ и указывал на то, что ограничение объемов экспорта угля в восточном направлении поставило под угрозу существование угольных предприятий региона. Он отмечал, что зарубежные поставки позволяют удерживать низкую стоимость для внутреннего рынка, а выпадение экспортных доходов приведет к подорожанию угля для ТЭЦ и котельных Приангарья, повысит риск роста тарифов, повлечет падение объемов добычи, сокращение рабочих мест.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.