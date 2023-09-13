Создание первого этапа легкого метро Владивостока может занять около двух лет

Строительство метрополитена в городе становится очень серьезным инженерным решением из-за особенностей географии и застройки

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Создание первого этапа легкого метро во Владивостоке может занять около двух лет, для его оптимальной работы нужно также строительство транспортно-пересадочных узлов, которые бы увязали новые линии с действующей дорожной сетью. Такое мнение высказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Вячеслав Селезнев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое провел в понедельник президент России Владимир Путин, сообщил о планах создания во Владивостоке легкого метро. Подготовка технических условий для строительства наземного метро на базе железной дороги начнется в следующем году. Для этого, по его словам, нужны приобретение электропоездов, строительство дополнительных платформ и расшивка сложных участков.

"Самое главное, что решение это принято. Проектирование таких объектов занимает год-два, плюс согласование Главгосэкспертизы, потому что это крупный федеральный проект. Решение мы можем увидеть в проекте может быть через год, почувствовать его, надеюсь, что года через два, только первый этап", - сказал Селезнев.

По его словам, создание легкого метро во Владивостоке с учетом сопок и перепадов высот, сложной геологии, плотной уличной дорожной сети, плотной застройки становится очень серьезным инженерным решением. По мнению Селезнева, оптимальным было бы строительство отдельных участков нового пути, которые в объезд сопок и перепадов высот соединяли бы действующие участки дорог.

"Я бы его смотрел на примере тех же самых шаттлов, которые курсируют между центром Владивостока и аэропортом. Также необходимо строительство возле этих точек транспортно-пересадочных узлов", - сказал собеседник.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.