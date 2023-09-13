Количество выданных Сбербанком кредитов по "Дальневосточному гектару" выросло на 42%

Директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов "Домклик", ПАО Сбербанк Марина Королева отметила, что финансовая организация упростила процедуру подачи документов для получения кредитов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Число кредитов, выданных Сбербанком для строительства по программе "Дальневосточный гектар", выросло на 42%, сообщила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Земля дальневосточная: мой дом - моя крепость" директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов "Домклик", ПАО Сбербанк Марина Королева.

"Уже свежие результаты, июль-август, <...> мы видим, что в среднем в месяц мы стали в июле и в августе выдавать 42% больше кредитов, у меня получилось больше именно на "Дальневосточном гектаре" по сравнению с первым полугодием года текущего", - сказала Королева.

Она сказала, что банк упростил подачу документов для получения кредитов, отменив, в частности, необходимость подачи проектно-сметной документации. Кроме того, с 15 июня запущен сервис аккредитации подрядчиков, который позволяет получить без залога и обеспечения кредит на строительство, в том числе по программе "Дальневосточный гектар". Параллельно был запущен специальный информационный сервис, где можно подобрать проект будущего дома, ознакомиться со списком аккредитованных подрядчиков, рассчитать условия ипотеки, получить информацию по теме.

"Мы видим рост заявок в 3,5 раза к прошлому году на индивидуальное жилищное строительство", - добавила Королева.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.