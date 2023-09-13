13 сентября, 02:23
Восточный экономический форум

Эксперт КНР прокомментировал уход западных фильмов с рынка России

Как считает директор по международной дистрибуции китайской компании As One Production Сун Диань, это создает большие возможности для Китая

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Уход голливудских фильмов с российского рынка предоставляет большие возможности для кинопродукции КНР. Об этом заявил директор по международной дистрибуции китайской компании As One Production Сун Диань.

"С российского кинорынка уходит много голливудских фильмов и образуется пространство, которое должно быть заполнено. Для нас это, действительно, большая возможность", - сказал он в ходе проходящего во Владивостоке VIII Восточного экономического форума.

Эксперт также выразил надежду, что российская общественность будет все больше узнавать о кинематографе КНР. По его словам, китайская сторона намерена воспользоваться благоприятным моментом, чтобы представить в РФ качественные фильмы.

"Нам сейчас необходимо партнерство, которое поможет привлечь как можно больше иностранных зрителей", - добавил Сун Диань. 

Теги:
РоссияКитайВосточный экономический форум
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