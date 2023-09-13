Эксперты сообщили о снижении цен посуточной аренды жилья в сентябре

Больше всего арендные ставки упали в Зеленоградске, Казани, Санкт-Петербурге, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цены на посуточную аренду жилья в России в сентябре 2023 года снизились на 13% в сравнении с августом, наиболее выраженная динамика зафиксирована в Зеленоградске, Казани и Санкт-Петербурге. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Цены на посуточную аренду жилья в России снизились в сентябре по сравнению с августом на 13%, до 3 560 рублей за сутки", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, больше всего арендные ставки из популярных направлений упали в Зеленоградске - на 33%, до 4 030 рублей за сутки. Также значительно снизились цены в Казани - на 29% (до 3 390 рублей), Санкт-Петербурге - на 25% (3 460 рублей), Нижнем Новгороде - на 25% (3 620 рублей), Адлере - на 18% (3 860 рублей), Сириусе - на 17% (4 990 рублей). В Сочи снижение цен составило 12% (4 570 рублей), Калининграде - 11% (2 930 рублей), Кисловодске - 8% (3 190 рублей), Москве - 1% (4 150 рублей).

"Конечно, спрос в сентябре гораздо меньше, чем в августе. Тем не менее, достаточно много путешественников выбирают сентябрь для того, чтобы насладиться бархатным сезоном и сэкономить на своем отпуске за счет того, что цены в сентябре снижаются по сравнению с летом. Особенно сильно это заметно на морских курортах", - прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Как рассказали ТАСС аналитики, в сентябре самыми популярными направлениями для поездок у россиян стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань. Также в топ-10 мест вошли Адлер, Кисловодск, Сириус, Зеленоградск и Нижний Новгород. В среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на аренду 12,2 тыс. рублей.