Минэнерго ждет добычу нефти в 2023 году в 527 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ в этом году ожидается в размере 527 млн тонн против 535 млн тонн годом ранее, газа - 642 млрд куб. м против 672 млрд куб. м, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью "Известиям".

"С начала года ожидаемые показатели уже не раз менялись. Тем не менее, по нефти мы ожидаем цифру в 527 млн тонн против 535 млн тонн в прошлом году. По газу - 642 млрд [куб. м] против 672 [млрд куб. м], то есть на 30 млрд меньше, чем в 2022-м. Это последний прогноз", - сказал он.