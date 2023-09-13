13 сентября, 03:26

Минэнерго ждет добычу нефти в 2023 году в 527 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ в этом году ожидается в размере 527 млн тонн против 535 млн тонн годом ранее, газа - 642 млрд куб. м против 672 млрд куб. м, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью "Известиям".

"С начала года ожидаемые показатели уже не раз менялись. Тем не менее, по нефти мы ожидаем цифру в 527 млн тонн против 535 млн тонн в прошлом году. По газу - 642 млрд [куб. м] против 672 [млрд куб. м], то есть на 30 млрд меньше, чем в 2022-м. Это последний прогноз", - сказал он. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация