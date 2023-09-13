РФ, КНР и Монголия планируют развивать трансграничный бренд "Великий чайный путь"

В ближайший месяц пройдет встреча министров трех стран, где будет выстроен план совместных действий для продвижения бренда

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопроса по развитию бренда "Великий чайный путь", включающего трансграничный туризм, состоится в ближайшее время в городе Ухань провинции Хубэй КНР. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"В ближайший месяц будет проведена встреча министров трех стран - России, Монголии, Китая - в городе Ухань, посвященная "Великому чайному пути". Будем выстраивать план совместных действий, для продвижения бренда нужна качественная подготовка", - сказал Доржиев.

По его словам, китайская сторона заинтересована в реализации проекта. Представители разных районов Китая выразили готовность сотрудничать с Россией и Монголией по этому направлению на прошедшей с 6 по 10 сентября китайско-монгольском Expo в городском округе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия (КНР). "Я только что оттуда вернулся, и сразу на ВЭФ, - пояснил Доржиев. - В Хух-Хото после долгого перерыва прошла встреча китайских, монгольских и российских коллег посвященная активизации общих усилий по развитию бренда "Великий чайный путь".

В настоящее время многие маршруты исторического Великого чайного пути превратились в автомобильные и железнодорожные магистрали, по которым идут товарные потоки и туристские маршруты. На протяжении этого пути расположено множество исторических объектов различных эпох, принадлежавших разным народам, особый пласт культуры связан с традициями приготовления и потребления чая.

"В рамках данного маршрута можно воспользоваться всеми возможностями туризма и отдыха, которые предоставляют известные центры и районы туризма трех стран: это Балтийское море, Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца России, Сибирь, озеро Байкал, Бурятия, Кяхта, степи Монголии, Улан-Батор, пустыня Гоби, Хух-Хото, Пекин, чайные плантации Южного Китая, Желтое море. Далее чайный путь может привести в страны Юго-Восточной Азии", - уточнил Доржиев.

Въездной туризм

Министр туризма Бурятии добавил, что у китайских партнеров можно многому учиться. Например тому, как развивать туризм без ущерба экологии, разводить потоки отдыхающих, показывать все, но при этом регулировать антропогенную нагрузку на природу.

"Китайцев очень интересует Байкал, все турмаршруты они хотят связывать именно с нашим озером", - сказал Доржиев. Вместе с тем в Бурятии можно посетить и много других уникальных мест. Например, это город Кяхта - одна из главных точек на Великом чайном пути. Этот город расположен рядом с российско-монгольской границей, он был основан в 1727 году и до 1934 года назывался Троицкосавском, и именно эон был важнейшим торговым центром на Великом чайном пути - через Кяхту шли караваны великих путешественников, изучавших Азию.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. По официальным данным, в год республику посещают около 500 тыс. туристов - это те, кто заселяется в гостиницы. Вместе с путешественниками, останавливающимися у родственников, друзей, объем турпотока больше в два раза и доходит до 1 млн человек.