Дипломат сообщил о заинтересованности Эритреи в сотрудничестве с РФ в агросекторе

Стране также интересно взаимодействие в сферах разработки морских ресурсов, инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, сообщил временный поверенный в делах Эритреи в США Берхане Соломон

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Эритрея заинтересована в развитии сотрудничества с РФ в сфере сельского хозяйства, разработки морских ресурсов, развития инфраструктуры и добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах Эритреи в США Берхане Соломон.

"Наши отношения с Россией основаны на партнерстве и взаимном уважении суверенитета. У нас много общих целей с Россией. Главная цель - это укрепление партнерства между государствами. Обе наши страны имеют схожие представления и ценности в том, что касается взаимного уважения, помощи друг другу и развития партнерства", - отметил он. Дипломат принял участие в вечере в формате Россия - Африка. Это мероприятие провел в своей резиденции, расположенной недалеко от Белого дома, посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы выступаем против неоколониального подхода Запада, - подчеркнул Соломон. - Эритрея - это политически независимая страна, которая борется против любого неоколониального угнетения в Африке". "Африка - это тот континент, странам которого нужен независимый подход к программам развития, - уверен дипломат. - Широко известно, что Эритрея - это страна, которая придерживается подхода к вопросам развития, основанного на самодостаточности. Мы считаем, что связи с Россией дополняют этот основанный на самодостаточности подход".

Говоря о сферах сотрудничества, которые вызывают особый интерес у Эритреи, Соломон назвал следующие: "Сельское хозяйство, разработка морских ресурсов, инфраструктура, а также добыча полезных ископаемых. Это те четыре сферы, в которых мы лучше всего можем взаимодействовать".

"Россия хорошо развита в сферах науки и медицины, - добавил дипломат. - Мы очень заинтересованы во взаимодействии со странами, которые лучше развиты, чем наша. Мы получаем научные данные и технологии, становясь самодостаточными. Тот подход, которому Россия следует во взаимодействии с африканскими странами, воодушевляет. Поэтому Эритрея заинтересована в работе с Россией".

Как подчеркнул Антонов на состоявшемся вечере, Россия нацелена на оказание осязаемого содействия странам Африки в превращении континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития.