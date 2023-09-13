На Украине передали под управление "Укрнафты" конфискованные АЗС

Правительство поставило задачу "урегулировать вопрос возмещения расходов, понесенных ООН "Нафтогаз ойл трейдинг" (U.GO), которое занималось перезапуском арестованных коммерческих активов", сообщил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины решило передать в управление компании "Укрнафта" сеть автозаправок Glusco, конфискованных из активов, принадлежащих якобы российским резидентам. Об этом сообщил во вторник глава компании "Нафтогаз", в которую входит "Укрнафта", Алексей Чернышов.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) принято решение определить "Укрнафту" управляющей активами компании Glusco. Спасибо Кабинету министров Украины за поддержку", - написал Чернышов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, правительство поставило задачу "урегулировать вопрос возмещения расходов, понесенных ООН "Нафтогаз ойл трейдинг" (U.GO), которое занималось перезапуском арестованных коммерческих активов".

3 августа агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) расторгло договор с "Нафтогазом" о передаче компании в управление АЗС Glusco. Проверка подтвердила, что управляющая организация систематически предоставляла недостоверную информацию о доходах от использования автозаправок и нефтебаз.

13 мая 2022 года правительство Украины приняло решение о передаче в управление "Нафтогаза" 172 заправок компании Glusco, конечными бенефициарами которой являются якобы резиденты РФ. Генпрокуратура объявила об аресте более чем 234 объектов недвижимого имущества группы Glusco, в том числе 145 автозаправочных комплексов.