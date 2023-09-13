Замглавы Минпромторга: выплавка стали в РФ по итогам I полугодия выросла почти на 3%

Виктор Евтухов отметил, что в отрасли не наблюдается завышения цен металлургическими компаниями

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Производство стали в РФ в I полугодии 2023 года выросло почти на 3%, до 38 млн тонн. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в кулуарах ВЭФ.

"Состояние отрасли весьма приличное. Рост выплавки стали за первое полугодие составил почти 3% - 38 млн тонн. Основной фактор - рост общего потребления на российском рынке порядка 10%, - сказал он. - Основными драйверами роста являются стройка, в том числе за счет реализации государственных программ по модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов, а также машиностроение и судостроение".

По словам замминистра, сейчас в отрасли не наблюдается завышения цен металлургическими компаниями. "Все повышения, которые были весной, соответствовали рыночной ситуации и тем дополнительным расходам, которые компании на тот момент несли: прежде всего в силу удорожания сырья для производства металлопродукции, логистической составляющей, повышения цен на основные источники энергии. Уже два квартала цены стабильны", - отметил Евтухов.