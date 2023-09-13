Выделение средств ФНБ для финансовой поддержки ОСК не рассматривается

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что средства из Фонда национального благосостояния тратятся на реализацию инфраструктурных проектов, а не на покрытие убытков

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Выделение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве финансовой поддержки от государства не рассматривается. Об этом рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Средства ФНБ напрямую на покрытие убытков ОСК выделяться не будут. Потому что, во-первых, ФНБ - это деньги возвратные. Во-вторых, они тратятся только на реализацию инфраструктурных проектов, связанных с развитием, а не с покрытием убытков. Что касается обеспечения текущей деятельности Объединенной судостроительной корпорации (загрузки верфей заказами - прим. ТАСС), ГТЛК получила 21,2 млрд рублей, и часть этих средств уже отправила на верфи ОСК, но именно под строительство судов", - пояснил Евтухов.

Отвечая на вопрос, сможет ли ВТБ вывести корпорацию на чистую прибыль в течение 5 лет, замминистра подчеркнул: "Такая задача стоит, а сможет банк это сделать или нет - покажет время. Раз они согласились - значит чувствуют в себе силу и возможности", - прокомментировал он.

Указ президента о передаче акций ОСК ожидается, добавил Евтухов.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на 5 лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Позднее глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным директором ОСК назначен Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.