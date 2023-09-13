В Хабаровске в 2025 году запустят оптово-распределительный центр

Как сообщило руководство X5 Group Дальний Восток, центр позволит хранить овощи, заморозки, продукты

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует строительство оптово-распределительного центра в Хабаровске. Об этом сообщила руководитель офиса по взаимодействию с органами власти X5 Group Дальний Восток Екатерина Гаврилова во время сессии "Новая нефть: инвестиционный потенциал агросектора Дальневосточного региона" на Восточном экономическом форуме.

"В дальнейшем планируем открытие в Хабаровске большого оптово-распределительного центра. Без него мы не сдвинем снабжение магазинов. Это будет мультитемпературный оптово-распределительный центр, который позволяет обеспечивать хранение овощей, заморозки, продуктов. Строительство его завершится в третьем квартале 2025 года. Можно будет говорить еще о более серьезном расширении на Дальний Восток. Без такого оптово-распределительного центра это сделать сложно", - сказала Гаврилова.

Она уточнила, что ближайший к дальневосточным регионам такой центр находится в Красноярске. Он является опорными логистическим плечом для компании для обеспечения снабжения магазинов.

Рассказывая о планах работы на Дальнем Востоке, Гаврилова сообщила, что при открытии точек ориентировались в том числе на местных производителей. "Потому что не обеспечишь, не привезешь "ультрафреш" и "фреш" из Сибири, из Красноярска в нужном объеме. Наращиваем пакет у наших поставщиков. На данный момент - всего 15% от всего ассортимента местные производители. Нам очень хочется расширить этот процент. Цель - 40%. Тогда мы сможем закрыть потребности", - сказала представитель компании, отметив, что пока не все готовы предоставить овощи и фрукты, охлажденную птицу, молоко, яйцо, даже несмотря на то, что открыто пока лишь 46 магазинов, это капля в море. Она сообщила, что ведется работа с региональными властями по вопросам проектов создания агротерминалов. Агропарк строится на Сахалине, есть намерения создать агропарк в Хабаровске. "Мы со своей стороны инвестируем в цену, предлагаем агроконтракты, готовы разрабатывать проекты агротерминалов, обеспечивать заказ на овощи в хранилищах, которые будут строиться в регионах. Мы в этом заинтересованы", - сказала Гаврилова.

X5 Group в марте текущего года начала операционную деятельность торговой сети "Пятерочка" в Приморском и Хабаровском краях. Планируется открытие точек в Амурской области и в Еврейской автономной области.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.