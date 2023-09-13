Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки "Ангары" и характеристиками "Союз- 2"

Лидеры России и КНДР посетили монтажно-испытательный корпус

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя "Ангара", а также с характеристиками ракеты-носителя "Союз- 2".

Они посетили монтажно-испытательный корпус, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки "Ангары". Лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках ракет-носителей "Союз-2" и семейства "Ангара".

Ким Чен Ын и прибывшие с ним военные внимательно слушали, лидер КНДР задавал много вопросов: его интересовали характеристики топлива для ракеты, а также информация о том, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения ракеты-носителя.

Лидеров сопровождают вице-премьер - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Николай Нестечук. Они пообещали главе КНДР показать строящийся стартовый стол для "Ангары".

По окончании осмотра цеха Ким Чен Ын оставил краткую запись на корейском языке в книге почетных гостей.