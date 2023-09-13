В ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье появится производство литий-ионных аккумуляторов

В проект инвестируют 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Сэтра" инвестирует более 2,5 млрд рублей в создание производства литий-ионных аккумуляторов, предприятие будет размещено в экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна". Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В проект инвестируют 2,5 млрд рублей, создав не менее 320 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. На новом предприятии будут проводить исследования, разрабатывать, выпускать и внедрять технологии производства литий-ионных аккумуляторов", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что инвестором выступает компания "Сэтра". Она создаст на территории особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье R&D-центр и сборочное производство литий-ионных батарей и решений на их основе до 300 МВт/ч.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что ОЭЗ "Дубна" - одна из пяти особых экономических зон региона. Здесь локализовано большое количество высокотехнологичных производств, представляющих различные сегменты промышленности: от фармацевтики до судостроения.