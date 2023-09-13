Путин и Ким Чен Ын побывали на стартовом комплексе "Союз"

Он предназначен для пусков ракет семейства "Союз-2"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе побывали на стартовом комплексе, предназначенном для пусков ракет семейства "Союз-2".

На площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска.

Все здания и сооружения этого комплекса - наземного исполнения. Здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Всего на стартовом комплексе три таких здания. Еще одна отличительная особенность стартового комплекса "Союз" состоит в том, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила. Решение провести заправочные рукава под землей принято из соображений безопасности.