13 сентября, 05:09
Визит Ким Чен Ына в Россию

Путин и Ким Чен Ын побывали на площадке строящегося стартового комплекса "Ангары"

© ТАСС/ Ruptly

Лидеры России и КНДР осмотрели новый стартовый стол со специальной смотровой площадки

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомились с ходом строительства стартового комплекса "Ангары". Стройка началась 31 мая 2019 года, сейчас она находится в завершающей стадии.

Путин и Ким Чен Ын осмотрели новый стартовый стол со специальной смотровой площадки.

Стартовый комплекс занимает площадь 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. куб. м, командного пункта и так далее.

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" позволит реализовать на Восточном программы по исследованию Солнечной системы и космоса за ее пределами. Семейство РН "Ангара" включает в себя ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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