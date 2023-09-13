Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о Евразийской перестраховочной компании

Предполагается, что компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписано в Ереване в октябре 2022 года. Его целью является учреждение Евразийской перестраховочной компании в качестве международной финансовой организации.

"Создание Евразийской перестраховочной компании с участием стран ЕАЭС может оказать благоприятное влияние на развитие экспортно-импортных отношений стран-участниц, увеличение объемов инвестиций, расширение торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов", - говорится в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

Предполагается, что Евразийская перестраховочная компания будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками.

После ратификации Мажилисом соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.