Абрамченко заявила, что лесная отрасль играет ключевую роль в решении глобальных вызовов

Поэтому правительство определило основные стратегические задачи ее развития и разработало меры господдержки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лесная отрасль на сегодняшний день играет ключевую роль в решении глобальных экологических и экономических вызовов, поэтому правительством определены основные стратегические задачи ее развития и разработаны меры господдержки. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в приветствии участникам форума "Леса России", приуроченного к профессиональному празднику Дню работников леса.

"В последние годы проведено масштабное перевооружение лесного хозяйства. Последовательно осуществляется реализация планов по цифровизации и декриминализации. Принято решение о продлении до 2030 года мероприятий федерального проекта "Сохранение лесов", - подчеркнула Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Абрамченко выразила особую благодарность ветеранам отрасли. "Традиции отечественного лесоводства всегда славились своими династиями. Искренне преданными своему делу специалистами. Сегодня они готовят профессиональные кадры лесных профессий", - добавила она.

По ее словам, стоит отметить и самоотверженную работу лесоводов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Регионы активно входят в государственную систему лесного хозяйства. И их лесохозяйственные мероприятия будут учтены в государственных программах и национальных проектах.

Абрамченко подчеркнула, что несмотря на трудности в течение последних двух лет было достигнуто превышение объемов лесовосстановления над объемами вырубленных и погибших лесов. Более того, продолжают реализовываться и приоритетные инвестиционные проекты по переработке древесины. "В этом году в их перечень включено 9 проектов с общим объемом инвестиций более 50 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом увеличены объемы производства деревянных домов, мебели, древесно-стружечных плит", - отмечено в сообщении.

Федеральный форум "Леса России" проходит в Иркутске 13-14 сентября. Для решения актуальных вопросов лесной отрасли соберутся более 500 человек. Регион посетят представители Рослесхоза, Минпромторга и Минприроды России.