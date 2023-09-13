Речь идет о моделях Q2 и A3, реализованных с 2019 по 2023 год

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Германский автоконцерн Audi отзывает в Австралии более 7,7 тыс. автомобилей из-за проблем с проводкой. Речь идет о машинах моделей Audi Q2 и Audi A3, реализованных с 2019 по 2023 год, говорится в сообщении Минтранспорта страны.

По данным ведомства, автомобили Audi Q2 и Audi A3 будут отозваны "из-за обнаруженного дефекта проводов внутреннего блока". "Из-за неисправности проводки приборы автомобиля могут выключиться, внутренние и внешние лампы - погаснуть, а сам автомобиль может внезапно потерять мощность во время движения <…>, спровоцировав аварию", - указано в сообщении министерства.

Также в ведомстве сообщили, что автоконцерн заменит все неисправные провода на подпадающих под отзыв автомобилях и проведет обновление блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно.