13 сентября, 05:45

Audi отзывает в Австралии более 7,7 тыс. автомобилей из-за проблем с проводкой

Речь идет о моделях Q2 и A3, реализованных с 2019 по 2023 год

СИДНЕЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Германский автоконцерн Audi отзывает в Австралии более 7,7 тыс. автомобилей из-за проблем с проводкой. Речь идет о машинах моделей Audi Q2 и Audi A3, реализованных с 2019 по 2023 год, говорится в сообщении Минтранспорта страны.

По данным ведомства, автомобили Audi Q2 и Audi A3 будут отозваны "из-за обнаруженного дефекта проводов внутреннего блока". "Из-за неисправности проводки приборы автомобиля могут выключиться, внутренние и внешние лампы - погаснуть, а сам автомобиль может внезапно потерять мощность во время движения <…>, спровоцировав аварию", - указано в сообщении министерства.

Также в ведомстве сообщили, что автоконцерн заменит все неисправные провода на подпадающих под отзыв автомобилях и проведет обновление блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно. 

Теги:
Австралия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация