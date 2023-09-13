13 сентября, 05:57,
обновлено 13 сентября, 06:27
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ЕС надеется, что прохождение гуманитарного груза РФ в Карабах возобновит гумпоставки

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз надеется, что прохождение российского гуманитарного груза в Карабах возобновит регулярные поставки местному армянскому населению. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Евросовета.

"В этом контексте отмечаем прохождение сегодня российского гуманитарного груза по маршруту Агдам - Аскеран. Мы понимаем всю деликатность, связанную с этим развитием. Мы надеемся, что это придаст импульс возобновлению регулярных гуманитарных поставок местному населению", - отмечается в нем. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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