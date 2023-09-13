"Интеррос" инвестирует 2 млрд рублей в строительство делового центра на острове Русский

Общая площадь центра составит около 15 000 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Интеррос" вложит 2 млрд рублей в строительство современного делового центра класса "А" для компаний-резидентов специального административного района (САР) на острове Русский.

Как сообщает пресс-служба, общая площадь центра составит около 15 000 кв. м.

Проект будет предусматривать создание в нем современных офисов, фуд-кортов и предприятий сферы обслуживания, а также помещений для организации информационно-выставочных мероприятий. На примыкающей к деловому центру территории предполагается обустроить озелененную зону отдыха, а первый этаж отдать под многофункциональное пространство для горожан.

Инвестиционная привлекательность

Создание нового делового центра станет важным этапом сотрудничества между группой "Интеррос" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Оно необходимо, чтобы дать импульс для дальнейшего развития инфраструктуры острова Русский и повышения его инвестиционной привлекательности.

"Мы считаем, что остров Русский - это относительно небольшая территория, но с огромным экономическим потенциалом и большим будущим. Для нас очень важно, что у "Интерроса" как крупного российского инвестора - резидента САР и у Корпорации развития Дальнего Востока общее видение этих перспектив региона. Для создания нового делового центра мы намерены использовать не только богатый опыт, накопленный нами в разработке проектов развития территорий по всей стране - от Сочи до Камчатки, но и лучшие мировые достижения в этой области. В частности, мы хотим, чтобы созданный нами центр был не просто функциональным и современным, но и органично вписывался в архитектуру острова, был полезен как бизнесу, так и горожанам, стал визитной карточкой современного Дальнего Востока", - рассказал на Восточном экономическом форуме гендиректор компании "Интеррос" Сергей Батехин, чьи слова приводит пресс-служба.

В документе также отмечено, что проектирование нового делового центра будет вестись с учетом современных архитектурно-планировочных решений, а также лучших мировых практик в области экологии, эргономики и энергосбережения. Для сбора лучших идей, а также с целью обеспечить максимальное соответствие будущего проекта географическому положению, специфике и ландшафту острова Русский компания объявила о проведении закрытого архитектурного конкурса с участием ведущих архитектурных бюро России. Оператором конкурса выступает компания City Makers.

Рассказывая о сотрудничестве с "Интерросом", директор департамента КРДВ по сопровождению САР Павел Шейка отметил: "Сегодня, когда на территории увеличивается деловая активность, появление именно таких современных бизнес-центров отвечает запросам времени, поэтому так важно, что компания "Интеррос" приняла решение о создании современного многофункционального комплекса. Уверен, он повысит инвестиционную и деловую привлекательность самого известного острова в регионе и будет востребован у жителей и гостей столицы Дальнего Востока".